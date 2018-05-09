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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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"Бессмертный полк" в Екатеринбурге собрал более 150 тысяч человек
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Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

После окончания Парада Победы, в Екатеринбурге состоялось традиционное, уже шестое шествие "Бессмертного полка".
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Несмотря на проливной дождь, более 150 тысяч участников вышли на акцию, держа в руках фотоснимки своих родственников и знакомых, ставших участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Колонны прошли по проспекту Ленина через площадь 1905 года к скверу перед Дворцом молодежи, где всех участников акции ждала культурно-массовая программа, каша с полевой кухни, походный чай и песни военных лет.

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург, Знамя Победы(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в городе Томске, а с 2013 года стала всероссийской. С тех пор к торжественному мероприятию присоединились Белоруссия, Германия, Израиль, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Норвегия, США, Украина и многие другие страны, где жива память о воинах, одержавших Победу в Великой Отечественной войне.

В прошлом году в Екатеринбурге в шествии приняло участие около 100 тысяч человек.

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09.05.2018 12:17 Мск | Андрей Яловец
14:17 Екб


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"Бессмертный полк" в Екатеринбурге собрал более 150 тысяч человек
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