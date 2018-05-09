"Их все меньше на трибунах". В Кургане прошел парад в честь Дня Победы

Курган встретил 73-ю годовщину со Дня Великой Победы - на центральной площади имени Ленина прошел торжественный парад, передает корреспондент Накануне.RU.

На трибунах как обычно собрались ветераны-зауральцы, сегодня их было еще меньше, чем в прошлом году - около 40 человек. Всего же в Кургане в живых осталось лишь около 200 фронтовиков.

"Вы посмотрите, их все меньше на трибунах. И от этого хочется плакать. Но мы будем вечно помнить их подвиг, будем ценить их Победу, мы благодарны им за то, что сейчас живем на нашей земле", - прокомментировала Накануне.RU дочь одного из ветеранов Марина Белобородова.

Парад начался с торжественного выноса знамен фронтов Великой Отечественной, по площади прошли колонны силовых ведомств Зауралья, кадеты, юнармейцы и военные. Организаторы праздника устроили для собравшихся настоящее театрализованное представление, участниками которого были дети и подростки.

"Мы им каждый год говорим "Спасибо!" Если бы не они, нам не жить бы на этом свете. Пусть каждый из них живет как можно дольше", - сказал Накануне.RU участник акции "Бессмертный полк" Анатолий Кульманов.

Сразу после завершения парада и представления горожане прошли через площадь, держа в руках портреты своих предков, погибших в Великой Отечественной войне - всего в акции "Бессмертный полк" в Кургане приняли участие около 12 тыс. человек. Колонна прошла от здания Областной филармонии, через Драмтеатр и площадь, а потом отправилась к ЦПКиО.

9 Мая в Кургане закончится праздничным салютом, который прогремит в 22.00.