"Их все меньше на трибунах". В Кургане прошел парад в честь Дня Победы

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В Донецке состоялся Парад Победы

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
09.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 11:45 Мск (13:45 Екб)
общество | Курганская область
"Их все меньше на трибунах". В Кургане прошел парад в честь Дня Победы
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Парад Победы, Курган, 9 Мая (2018) | Фото:Накануне.RU

Курган встретил 73-ю годовщину со Дня Великой Победы - на центральной площади имени Ленина прошел торжественный парад, передает корреспондент Накануне.RU.
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На трибунах как обычно собрались ветераны-зауральцы, сегодня их было еще меньше, чем в прошлом году - около 40 человек. Всего же в Кургане в живых осталось лишь около 200 фронтовиков.

"Вы посмотрите, их все меньше на трибунах. И от этого хочется плакать. Но мы будем вечно помнить их подвиг, будем ценить их Победу, мы благодарны им за то, что сейчас живем на нашей земле", - прокомментировала Накануне.RU дочь одного из ветеранов Марина Белобородова.

Парад начался с торжественного выноса знамен фронтов Великой Отечественной, по площади прошли колонны силовых ведомств Зауралья, кадеты, юнармейцы и военные. Организаторы праздника устроили для собравшихся настоящее театрализованное представление, участниками которого были дети и подростки.

"Мы им каждый год говорим "Спасибо!" Если бы не они, нам не жить бы на этом свете. Пусть каждый из них живет как можно дольше", - сказал Накануне.RU участник акции "Бессмертный полк" Анатолий Кульманов.

Сразу после завершения парада и представления горожане прошли через площадь, держа в руках портреты своих предков, погибших в Великой Отечественной войне - всего в акции "Бессмертный полк" в Кургане приняли участие около 12 тыс. человек. Колонна прошла от здания Областной филармонии, через Драмтеатр и площадь, а потом отправилась к ЦПКиО.

9 Мая в Кургане закончится праздничным салютом, который прогремит в 22.00.

Парад Победы, Курган, 9 Мая

Парад Победы, Курган, 9 Мая


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09.05.2018 11:45 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
13:45 Екб


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"Их все меньше на трибунах". В Кургане прошел парад в честь Дня Победы
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