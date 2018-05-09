"90% пороха, все винтовочные патроны, каждая вторая солдатская каска была сделана в Прикамье"

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
09.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 11:33 Мск (13:33 Екб)
общество | Пермский край
"90% пороха, все винтовочные патроны, каждая вторая солдатская каска была сделана в Прикамье"
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(2018) | Фото: permkrai.ru

В Перми на Октябрьской площади прошел торжественный Парад. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора края, в праздничном мероприятии приняли участие глава Прикамья Максим Решетников, глава города Перми Дмитрий Самойлов, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, представители общественных объединений, жители Перми и края.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Максим Решетников: "С каждым годом весна 1945 года становится от нас все дальше, но с каждым годом мы все сильнее чувствуем гордость за нашу страну. Сегодня, когда участников Великой Отечественной войны становится все меньше, на нас возлагается особая ответственность – сохранять память о войне, передавать ее нашим детям и внукам. Мы помним, какой высокой ценой далась нам эта Победа, мы будем беречь память, как наши отцы, деды и прадеды сражались за каждый город, каждое село, каждый дом. Помнить, как уходили на войну наши земляки, участники Уральского добровольческого танкового корпуса, как на пределе человеческих возможностей и дети, и взрослые трудились в тылу".

В тематическом прологе приняли участие порядка 700 человек. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона — 23 парадных расчета и 20 единиц военной техники. Зрителями стали порядка 10 тысяч жителей Перми и края. Онлайн-трансляцию торжественного парада посмотрело более 110 тысяч человек.

По распоряжению командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина в Пермь привезены две "Волги"-фаэтона, которые также приняли участие в параде.

Отметим, сегодня в течение всего дня на пермской эспланаде будут работать интерактивные площадки, разделенные по темам: "Фронт" (со стороны ул. Петропавловской) и "Тыл" (со стороны ул. Ленина). На "Фронте" будут работать экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, фотоателье и мастерские. На площадке "Тыл" будут работать эвакогоспиталь, заводы, звучать песни Победы, организованы тематические фотозоны и площадка служебного собаководства.

В большом праздничном концерте, который состоится на площади у Пермского академического Театра-Театра, примут участие творческие коллективы города и края, которые представят тематические эстрадные номера, посвященные годовщине Великой Победы. Хедлайнером праздничной программы станет народная артистка России Лариса Долина.

Основные торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших Красных казарм (ул. Чернышевского, дом 2). Фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса. Начало – в 23.00 (длительность 7 минут).

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Пермский край (тогда - Молотовская область) был поставщиком боезапасов советской армии. Именно в нашем регионе было изготовлено почти 90% пороха, 33 миллиона зарядов для установок залпового огня БМ-13 "Катюша", каждое четвертое орудие Красной Армии было сделано на "Мотовилихинских заводах", из нытвенского биметалла были изготовлены все винтовочные патроны. Пермский край был одним из основных поставщиков авиадвигателей для истребителей и бомбардировщиков, каждая вторая солдатская каска была сделана в Прикамье.

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09.05.2018 11:33 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:33 Екб


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"90% пороха, все винтовочные патроны, каждая вторая солдатская каска была сделана в Прикамье"
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