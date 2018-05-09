Общественник: Три года сами возим ветеранов на парад, и дальше справимся

Вопрос с транспортом для приглашенных на Парад Победы ветеранов в этом году в Екатеринбурге решился положительно во многом благодаря общественникам.

Сегодня ветеранов на площадь 1905 года организовано доставили транспортом, многих индивидуально, рассказал Накануне.RU генерал-майор в отставке, председатель совета ветеранов Свердловской области Юрий Судаков. По его словам, все 40 человек, которых провезли по брусчатке площади на отркутых УАЗаз, заранее прошли медицинскую комиссию, поскольку почти всем этим людям – за 90 лет. Ветеранское здоровье не подкачало – помощь медработников не потребовалась. Кроме того, всех прибывших на парад пожилых людей встречали волонтеры, проводившие ветеранов до трибун и обратно.

Как рассказала Накануне.RU руководитель свердловской региональной молодежной общественной организации "Май" Гузель Аиткулова, на этот раз все прошло на высоком уровне, и теперь общественники сделали вывод: надо полагаться только на свои силы и не рассчитывать на администрацию Екатеринбурга.

"Никаких вопросов, как доехать до Дома актера [где прибывших ветеранов встречали волонтеры], не возникало, потому что все понимают – людям под сто лет, - отметила Аиткулова. – Нам помогли в организации транспорта несколько силовых структур, в том числе прокуратура Екатеринбурга, которая уже второй год подряд этим занимается. В наших дружных экипажах есть журналисты нескольких СМИ, в том числе главный редактор Накануне.RU Сергей Хурбатов, предложившие свою помощь и личные автомобили для доставки ветеранов к площади 1905 года".

По ее словам, "все получилось замечательно", из 40 ветеранов общественники из "Мая" привезли 27.

"Сейчас для нас [активистов "Мая"] начинается настоящий праздник, а последние две недели до сегодняшнего дня было абсолютно не праздничное настроение, потому что мы видели отношение администрации города к ветеранам, слышали слова [заместителя главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаила Матвеева] о том, что чиновникам задавать вопрос о транспорте "неуместно", пусть родственники привозят… При этом все мы обязаны ветераном своим существованием – не было бы их, победителей, не было бы и нашей страны, никого из нас! И они не должны ничего просить, в том числе у чиновников из городского руководства, некоторые из которых, к великому сожалению, либо не понимают цену этого подвига, либо им просто все равно".

В следующем году, считает Аиткулова, они не станут разговаривать с администрацией города, а начнут готовиться к 9 мая самостоятельно.

"Мы от них [от чиновников] устали, три года сами ветеранов возим и дальше справимся", - заявила она.

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