Общественник: Три года сами возим ветеранов на парад, и дальше справимся

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В Донецке состоялся Парад Победы

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
09.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Общественник: Три года сами возим ветеранов на парад, и дальше справимся
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9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, администрация Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Вопрос с транспортом для приглашенных на Парад Победы ветеранов в этом году в Екатеринбурге решился положительно во многом благодаря общественникам.
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Сегодня ветеранов на площадь 1905 года организовано доставили транспортом, многих индивидуально, рассказал Накануне.RU генерал-майор в отставке, председатель совета ветеранов Свердловской области Юрий Судаков. По его словам, все 40 человек, которых провезли по брусчатке площади на отркутых УАЗаз, заранее прошли медицинскую комиссию, поскольку почти всем этим людям – за 90 лет. Ветеранское здоровье не подкачало – помощь медработников не потребовалась. Кроме того, всех прибывших на парад пожилых людей встречали волонтеры, проводившие ветеранов до трибун и обратно.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, привоз ветеранов(2018)|Фото: Накануне.RU

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, привоз ветеранов(2018)|Фото: Накануне.RU

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, привоз ветеранов(2018)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала Накануне.RU руководитель свердловской региональной молодежной общественной организации "Май" Гузель Аиткулова, на этот раз все прошло на высоком уровне, и теперь общественники сделали вывод: надо полагаться только на свои силы и не рассчитывать на администрацию Екатеринбурга.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, администрация Екатеринбурга(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Никаких вопросов, как доехать до Дома актера [где прибывших ветеранов встречали волонтеры], не возникало, потому что все понимают – людям под сто лет, - отметила Аиткулова. – Нам помогли в организации транспорта несколько силовых структур, в том числе прокуратура Екатеринбурга, которая уже второй год подряд этим занимается. В наших дружных экипажах есть журналисты нескольких СМИ, в том числе главный редактор Накануне.RU Сергей Хурбатов, предложившие свою помощь и личные автомобили для доставки ветеранов к площади 1905 года".

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, привоз ветеранов(2018)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, "все получилось замечательно", из 40 ветеранов общественники из "Мая" привезли 27.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны(2018)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас для нас [активистов "Мая"] начинается настоящий праздник, а последние две недели до сегодняшнего дня было абсолютно не праздничное настроение, потому что мы видели отношение администрации города к ветеранам, слышали слова [заместителя главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаила Матвеева] о том, что чиновникам задавать вопрос о транспорте "неуместно", пусть родственники привозят… При этом все мы обязаны ветераном своим существованием – не было бы их, победителей, не было бы и нашей страны, никого из нас! И они не должны ничего просить, в том числе у чиновников из городского руководства, некоторые из которых, к великому сожалению, либо не понимают цену этого подвига, либо им просто все равно".

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена(2018)|Фото: Накануне.RU

В следующем году, считает Аиткулова, они не станут разговаривать с администрацией города, а начнут готовиться к 9 мая самостоятельно.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны(2018)|Фото: Накануне.RU

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, парад(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы от них [от чиновников] устали, три года сами ветеранов возим и дальше справимся", - заявила она.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветеран(2018)|Фото: Накануне.RU

Владимир Николаевич Титов начал воевать в 15 лет юнгой на Северном флоте.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветеран(2018)|Фото: Накануне.RU

Николай Дмитриевич Пермяков отдал воинской службе 38 лет. Воевал на 4-м Украинском фронте в 1944-1945 гг.

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09.05.2018 11:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:34 Екб


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Общественник: Три года сами возим ветеранов на парад, и дальше справимся
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