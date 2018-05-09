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В Донецке состоялся Парад Победы

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
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политика ;
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Новости
09.05.2018 12:10 Мск (14:10 Екб)
политика | В бывшем СССР | ДНР и ЛНР
В Донецке состоялся Парад Победы
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Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР (2018) | Фото:

В Донецке состоялся Парад Победы, уже четвертый по счету. Как и в предыдущие годы, он вызвал настоящий ажиотаж среди жителей Донбасса, передает корреспондент Накануне.RU. Оценить количество зрителей и участников "Бессмертного полка" можно было только с высоты птичьего полета. Речь идет о десятках тысяч человек.

Парад прошел в традиционном ключе. После торжественного выноса знамени Победы и флага ДНР министр обороны республики Владимир Кононов объехал парадные расчеты, поздравляя участников Парада. Его поздравление, как и ранее, отличалось одной вставкой от Парада на Красной площади. "Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы советского народа в Великой отечественной войне!" - повторял Кононов.

Затем краткую речь произнес глава ДНР Александр Захарченко.

"73 года назад наши деды и прадеды сделали невозможное - сломали хребет нацисткой гадине, спасли весь мир от коричневой чумы... Сегодня нам также приходится с оружием в руках противостоять нацистской нечисти. Украинские последователи Бандеры и Шухевича поставили перед собой задачу уничтожить народ Донбасса, пошатнуть Русский мир, насадить на нашей земле чуждую нам идеологию. Но они не учли, что донецкий характер не сломить. Как наши предки, мы победим! Ура, товарищи!" - сказал лидер ДНР.

Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР(2018)|Фото:

Торжественное шествие войск возглавил командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков. Вслед за ним прошла рота воспитанников Республиканского военного лицея, в числе которых был Сергей Толстых - сын Героя ДНР, легендарного Михаила Толстых (Гиви).

Впервые в истории ДНР парадным маршем в Донецке прошли иностранные военнослужащие - из Южной Осетии, которая остается пока единственной страной, официально признавшей ДНР.

Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР(2018)|Фото: dan-news.info

Также приняли участие парадные расчеты первого Армейского корпуса, который возглавил начальник штаба, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. Корпус начал формироваться в октябре 2014 года из отрядов народного ополчения и принимал участие в ключевых сражениях - за Дебальцево, Иловайск, Саур-Могилу.

Парадным строем прошли подразделений Республиканской гвардии, курсанты академии МВД, силы МЧС, курсанты Академии гражданской защиты, курсанты Донецкого общевойскового командного училища. Всего парадным маршем прошли около 1,5 тыс. человек.

Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР(2018)|Фото:

Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР(2018)|Фото: dan-news.info

После прохождения военной техники в количестве около 70 единиц пошел "Бессмертный полк". Накануне заявлялось о примерной численности в 60 тыс. человек. Но не исключено, что их было больше: полк шел более часа и растет год от года.

Парад Победы, 9 мая, Донецк, ДНР, Бессмертный полк, пионеры(2018)|Фото:

Отметим, что ночью и утром украинские войска ожидаемо устроили обстрел городов и сел ДНР, снова пострадали в том числе Докучаевск и Ясиноватая.

"Все эти обстрелы имеют одну цель – запугать мирных жителей нашей республики и сорвать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Но все эти попытки будут безрезультатны. Враг не пройдет! Победа будет за нами! С праздником, дорогие друзья!" - говорится в срочном заявлении замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина.

В целом Парад Победы в Донецке прошел организованно и без каких-либо эксцессов и даже транслировался в прямом эфире на канале "Россия 24". А 37 активистов "Молодой Республики" поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.

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09.05.2018 12:10 Мск | Донецк | Евгений Чернышёв
14:10 Екб


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В Донецке состоялся Парад Победы
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