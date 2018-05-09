В Донецке состоялся Парад Победы, уже четвертый по счету. Как и в предыдущие годы, он вызвал настоящий ажиотаж среди жителей Донбасса, передает корреспондент Накануне.RU. Оценить количество зрителей и участников "Бессмертного полка" можно было только с высоты птичьего полета. Речь идет о десятках тысяч человек.

Парад прошел в традиционном ключе. После торжественного выноса знамени Победы и флага ДНР министр обороны республики Владимир Кононов объехал парадные расчеты, поздравляя участников Парада. Его поздравление, как и ранее, отличалось одной вставкой от Парада на Красной площади. "Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы советского народа в Великой отечественной войне!" - повторял Кононов.

Затем краткую речь произнес глава ДНР Александр Захарченко.

"73 года назад наши деды и прадеды сделали невозможное - сломали хребет нацисткой гадине, спасли весь мир от коричневой чумы... Сегодня нам также приходится с оружием в руках противостоять нацистской нечисти. Украинские последователи Бандеры и Шухевича поставили перед собой задачу уничтожить народ Донбасса, пошатнуть Русский мир, насадить на нашей земле чуждую нам идеологию. Но они не учли, что донецкий характер не сломить. Как наши предки, мы победим! Ура, товарищи!" - сказал лидер ДНР.

Торжественное шествие войск возглавил командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков. Вслед за ним прошла рота воспитанников Республиканского военного лицея, в числе которых был Сергей Толстых - сын Героя ДНР, легендарного Михаила Толстых (Гиви).

Впервые в истории ДНР парадным маршем в Донецке прошли иностранные военнослужащие - из Южной Осетии, которая остается пока единственной страной, официально признавшей ДНР.

Также приняли участие парадные расчеты первого Армейского корпуса, который возглавил начальник штаба, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. Корпус начал формироваться в октябре 2014 года из отрядов народного ополчения и принимал участие в ключевых сражениях - за Дебальцево, Иловайск, Саур-Могилу.

Парадным строем прошли подразделений Республиканской гвардии, курсанты академии МВД, силы МЧС, курсанты Академии гражданской защиты, курсанты Донецкого общевойскового командного училища. Всего парадным маршем прошли около 1,5 тыс. человек.

После прохождения военной техники в количестве около 70 единиц пошел "Бессмертный полк". Накануне заявлялось о примерной численности в 60 тыс. человек. Но не исключено, что их было больше: полк шел более часа и растет год от года.

Отметим, что ночью и утром украинские войска ожидаемо устроили обстрел городов и сел ДНР, снова пострадали в том числе Докучаевск и Ясиноватая.

"Все эти обстрелы имеют одну цель – запугать мирных жителей нашей республики и сорвать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Но все эти попытки будут безрезультатны. Враг не пройдет! Победа будет за нами! С праздником, дорогие друзья!" - говорится в срочном заявлении замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина.

В целом Парад Победы в Донецке прошел организованно и без каких-либо эксцессов и даже транслировался в прямом эфире на канале "Россия 24". А 37 активистов "Молодой Республики" поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади.