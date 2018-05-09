В "Бессмертном полку" в Киеве решились поучаствовать около 500 человек

В акции "Бессмертный полк" в Киеве принимают участие порядка 500 человек.

Участники акции выстроились колонной возле метро "Арсенальная", они направляются к парку Вечной Славы. В шествии участвуют ряд депутатов Верховной рады от фракции "Оппозиционного блока", передает РТ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что акция "Бессмертный полк" является частью гибридной войны. "Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных Вооружённых сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведёт разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран", — сказал он.