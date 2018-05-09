Главу Россотрудничества облили нечистотами и зеленкой, когда он шел к вечному огню в Киеве

Радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.

"Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой", — рассказал Воробьев.

По словам главы Россотрудничества, нападавшие являлись членами националистической организации С14 (входит в запрещенный в России "Правый сектор"). Они также пригрозили ему "более серьезной расправой", пишет Лента.

Офис Россотрудничества в Киеве дважды был разгромлен в феврале. 17 февраля туда ворвались радикалы С14, разрисовали стены и сожгли российский флаг. 18 февраля члены группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в России) забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Об этой акции деятели культуры заранее предупредили мэра Киева и президента Украины. При этом полиция Киева еще после первого разгрома в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.