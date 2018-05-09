В Екатеринбурге состоялся Парад Победы

В столице Среднего Урала прошел парад, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом мероприятия 40 ветеранов на 10 открытых УАЗах доставили до трибуны, где их приветствовали зрители, а также губернатор Свердловской области Евгнений Куйвашев, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, сенаторы Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что современное поколение никогда не забудет подвиг участников и свидетелей войны.

"День Победы всегда будет для россиян великим и светлым праздником, национальной святыней, - сказал Куйвашев.- Мы никогда не забудем о том, ценой каких лишений и потерь завоевывалась Победа. Наши герои - безымянные и известные - всегда с нами. Память о них жива в каждой семье, передается от поколения к поколению, идет вместе с нами в рядах "Бессмертного полка". Мы верны этой памяти и свято храним наследие Великой Победы".

Парад принял командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин, совершивший объезд расчетов, представляющих ЦВО, Уральский округ войск Росгвардии, Екатеринбургский кадетский корпус, управление 14-й армии ВВС и ПВО, военную полицию, МЧС, ГУФСИН, бригады химзащиты и железнодорожных войск, женскую роту, "Юнармию" и другие подразделения.

"Единение всей страны, любовь к Отчизне, массовый героизм бойцов и командиров Красной армии на полях сражений, самоотверженность тружеников тыла стали главными слагаемыми Великой Побед, - обратился с трибуны к собравшимся Лапин. - Пройдут века, сменятся многие поколения, но честь и слава нашей Родины, ее армии, величие подвига будут вечными и неизменными. Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего советского народа, она в огненном смерче прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях и наших сердцах".

После слов командующего была объявлена минута молчания в память о 27 миллионах советских людей, погибших на полях сражений с 1941 по 1945 годы.

Открыли парад воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Следом за ними по брусчатке солдаты, сержанты, офицеры и генералы ЦВО, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов.

Пешие колонны сменила техника. В этом году в составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34, перед трибунами прошли бронированные автомобили "Тигр", танк Т-72Б3, новая модификация бронеавтомобилей "Тайфун-К", комплексы "Красуха", самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", реактивные системы залпового огня "Град", специальные транспортные средства с беспилотным комплексом "Орлан", армейские мотовездеходы АМ-1.

После парада современной техники, по площади прошла колонна автомобилей и мотоциклов военных и послевоенных лет.

Отметим, что в этом году, согласно решению Минобороны, авиации над Екатеринбургом не было, как и в других российских городах, кроме Москвы (75 самолетов и вертолетов) и Санкт-Петербурга (45 самолетов и вертолетов).

Кстати, парад в столице Среднего Урала по количеству техники стал третьим после этих городов федерального значения и четвертым по количеству участников (в Екатеринбурге было задействовано 78 единиц техники и 2259 человек), больше только в Ростове-на-Дону (2611 человек). Для сравнения: в Москве сегодня участвовало 159 единиц техники и 13046 человек, в Санкт-Петербурге – 98 единиц и 4446 человек.

Сегодня военные парады также прошли и пройдут в Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Новороссийске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Мурманске и Североморске.