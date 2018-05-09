В Екатеринбурге состоялся Парад Победы

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В Донецке состоялся Парад Победы

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
09.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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В Екатеринбурге состоялся Парад Победы
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Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В столице Среднего Урала прошел парад, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Перед началом мероприятия 40 ветеранов на 10 открытых УАЗах доставили до трибуны, где их приветствовали зрители, а также губернатор Свердловской области Евгнений Куйвашев, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, сенаторы Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В своем приветственном слове глава региона отметил, что современное поколение никогда не забудет подвиг участников и свидетелей войны.

"День Победы всегда будет для россиян великим и светлым праздником, национальной святыней, - сказал Куйвашев.- Мы никогда не забудем о том, ценой каких лишений и потерь завоевывалась Победа. Наши герои - безымянные и известные - всегда с нами. Память о них жива в каждой семье, передается от поколения к поколению, идет вместе с нами в рядах "Бессмертного полка". Мы верны этой памяти и свято храним наследие Великой Победы".

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад принял командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин, совершивший объезд расчетов, представляющих ЦВО, Уральский округ войск Росгвардии, Екатеринбургский кадетский корпус, управление 14-й армии ВВС и ПВО, военную полицию, МЧС, ГУФСИН, бригады химзащиты и железнодорожных войск, женскую роту, "Юнармию" и другие подразделения.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Единение всей страны, любовь к Отчизне, массовый героизм бойцов и командиров Красной армии на полях сражений, самоотверженность тружеников тыла стали главными слагаемыми Великой Побед, - обратился с трибуны к собравшимся Лапин. - Пройдут века, сменятся многие поколения, но честь и слава нашей Родины, ее армии, величие подвига будут вечными и неизменными. Великая Отечественная война стала невиданной трагедией для всего советского народа, она в огненном смерче прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях и наших сердцах".

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

После слов командующего была объявлена минута молчания в память о 27 миллионах советских людей, погибших на полях сражений с 1941 по 1945 годы.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, парад(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Открыли парад воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Следом за ними по брусчатке солдаты, сержанты, офицеры и генералы ЦВО, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Пешие колонны сменила техника. В этом году в составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34, перед трибунами прошли бронированные автомобили "Тигр", танк Т-72Б3, новая модификация бронеавтомобилей "Тайфун-К", комплексы "Красуха", самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", реактивные системы залпового огня "Град", специальные транспортные средства с беспилотным комплексом "Орлан", армейские мотовездеходы АМ-1.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

После парада современной техники, по площади прошла колонна автомобилей и мотоциклов военных и послевоенных лет.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в этом году, согласно решению Минобороны, авиации над Екатеринбургом не было, как и в других российских городах, кроме Москвы (75 самолетов и вертолетов) и Санкт-Петербурга (45 самолетов и вертолетов).

Кстати, парад в столице Среднего Урала по количеству техники стал третьим после этих городов федерального значения и четвертым по количеству участников (в Екатеринбурге было задействовано 78 единиц техники и 2259 человек), больше только в Ростове-на-Дону (2611 человек). Для сравнения: в Москве сегодня участвовало 159 единиц техники и 13046 человек, в Санкт-Петербурге – 98 единиц и 4446 человек.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Сегодня военные парады также прошли и пройдут в Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Новороссийске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Мурманске и Североморске.

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09.05.2018 11:25 Мск | Андрей Яловец
13:25 Екб


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В Екатеринбурге состоялся Парад Победы
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