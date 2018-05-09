Губернаторы Урала приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы

Уральские губернаторы приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День Победы принял участие в торжественно-траурной церемонии "Память" на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.

Почтить память павших и возложить цветы и венки к мемориалу также пришли ветераны, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, члены Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, руководители Екатеринбурга, представители дипломатического корпуса и религиозных конфессий, суворовцы, представители поисковых отрядов, общественных организаций области.

На мемориале, где горит Вечный огонь, напомним, в 2015 году была установлена уникальная композиция "Вехи Великой Войны", в которую вошли шесть бронзовых барельефов: "Битва за Москву", "Блокада Ленинграда", "Сталинградская битва", "Битва на Курской Дуге", "Освобождение Европы от нацизма" и "Победители".

Все шесть полотен наполнены символами, задача которых – донести до зрителя знания о великом подвиге, ежедневно совершаемых офицерами и рядовыми бойцами, тружениками тыла, жителями осажденных городов, чтобы обеспечить свободу своей стране и дать жизнь новым поколениям россиян. В каждый барельеф вмонтирован артефакт времен войны, добытый поисковыми отрядами или переданный в Екатеринбург из музеев страны. Так, зрители смогут увидеть знаменитую "трехлинейку" – винтовку Мосина, кирпич от мельницы Грудинина, ставшей одним из памятников Сталинградской битве, символическую пайку хлеба, выдававшуюся блокадникам Ленинграда, медаль уральского ветерана "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие реликвии.

Традиционно череду торжественных и памятных мероприятий в Челябинске открыла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы, во время которой губернатор Челябинской области Борис Дубровский возложил цветы в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы в южноуральской столице приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин, глава города Евгений Тефтелев, председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров, начальник Челябинского гарнизона Владимир Корягин, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.

У Вечного огня рядом с военнослужащими воинских частей выстроился реконструированный взвод в форме времен Великой Отечественной войны. На нижней площадке мемориала слушатели военной кафедры ЮУрГУ встали с вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в Челябинской области, – всего 46 памятных знаков с названиями фронтов, куда ушли воевать более миллиона наших земляков. Каждый четвертый, более 250 тысяч из них, сложили головы в боях за свободу и независимость Отечества.

По окончании торжественного митинга и минуты молчания Борис Дубровский возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.

Торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", "Вечный огонь" и "Память" прошли в столице Тюменской области в преддверии 9 Мая.

Губернатор Владимир Якушев, ветераны, члены областного правительства, депутаты, руководители силовых ведомств, представители общественных организаций, жители Тюмени, студенты и школьники отдали дань уважения и глубокой признательности погибшим за Родину. В честь павших героев прогремел трехкратный оружейный залп, была объявлена минута молчания.

"Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны, потому что война не обошла ни одну семью. Везде есть те, кто воевал или трудился в тылу. Забыть эти события невозможно, они должны оставаться для нынешних и будущих поколений серьезным уроком", - высказался глава региона, общаясь с журналистами после завершения церемонии.

Владимир Якушев убежден, что победа в Великой Отечественной войне убедительно доказала, что, когда возникает какая-либо угроза для нашего народа, он способен преодолеть любые трудности, подняться все как один и защитить Отечество. "Но вспоминать о Родине нужно не только в тяжелую для нее годину, каждый должен думать о том, какое участие он принимает в развитии страны, мы должны стремиться стать лучше и делать много хороших и добрых дел, чтобы Россия становилась ещё более современной и сильной. 9 Мая дает очень важный повод для гордости за Родину и ее великий народ, демонстрирующий, что единство — залог и основа победы", - резюмировал губернатор.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, руководители органов власти и муниципального управления, представители силовых структур возложили венки и цветы к Вечному огню, Стеле Героев Советского Союза, к памятнику генерал-полковнику Герою Советского Союза Михаилу Степановичу Шумилову и мемориальным плитам еще накануне. Под троекратный ружейный салют участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Как отметил Алексей Кокорин, День Победы важен для всех жителей России – это самый великий и самый святой праздник: "Мы отдаем дань уважения всем тем, кто совершал боевые подвиги, кто работал в тылу и своим трудом приближал победу, тем, кто в послевоенные годы в самые кратчайшие сроки восстановил нашу Родину. К сожалению, нет такой семьи, которая бы не потеряла своих родных и близких в те страшные годы. Наша задача и задача молодого поколения – не забывать всё, что сделано для нас в годы Великой Отечественной войны. У меня, как и у многих, оба деда погибли. Когда мы чествуем фронтовиков и возлагаем цветы, я, конечно, вспоминаю и своих родных. Они точно так же, как тысячи зауральцев защищали свою страну, не щадя жизней. Нам нужно сделать все возможное, чтобы подрастающее поколение воспитывалось на их достойном примере, чтобы формировалось чувство патриотизма, любви к Родине. Так наша страна станет еще сильнее".

Памятное шествие началось от кинотеатра "Россия". В колонну вместе с губернатором встали и жители Зауралья, они принесли с собой гвоздики. По словам собравшихся, Великая Победа, как и скорбь утраты – одна на всех, поэтому шествие объединило детей войны и тружеников тыла, и молодых людей, и родителей с детьми. Люди возлагали цветы на плиты с именами родных и близких, павших в боях.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, проходят в Югре.

"Дорогие ветераны, уважаемые земляки! Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. 9 мая – День Победы – был, есть, будет днем национального триумфа, народной гордости, днем скорби, памяти. День Победы – праздник, объединяющий всех. Он государственный, семейный, личный", – сказала губернатор Югры Наталья Комарова, открывая торжества в Ханты-Мансийске.

Глава региона напомнила, что Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага, именно Красная Армия поставила победную точку в разрушительной войне, освободив от нацистов планету.

"Мы не допустим пересмотра итогов войны, роли советских солдат в Великой Победе над фашизмом", – сказала Наталья Комарова.

Глава региона особо отметила, что воины-сибиряки внесли огромный вклад в разгром фашисткой Германии: "Они стали символом стойкости, мужества, отваги, решительности, верности солдатскому долгу. Наши земляки славились стальным характером. Настоящие бойцы – смелые, отважные, преданные Родине".

Наталья Комарова добавила, что только в первый день войны Ханты-Мансийский окружной военкомат получил 200 заявлений с просьбой отправить на фронт, а в первый месяц – уже две тысячи.

"Наши предки доказали любовь к Родине, защищая ее свободу. Их подвиги на фронте, в тылу, в застенках фашистских лагерей – пример для нас, современников, – добавила губернатор. – Югорчане помнят, чтут память предков. Сегодня десятки тысяч человек встанут в строй "Бессмертного полка". Плечом к плечу пройдут потомки участников Великой Отечественной войны".

"Не удалось врагам остановить Россию в годы Второй мировой войны, не удается это сделать и сейчас – в период политических нападок. Мы усвоили уроки войны. Сегодня Россия – сильная, влиятельная держава. Так считает большинство россиян. Мы скорбим о каждом погибшем. Мы знаем, что в мире нет ничего, что может заставить одно государство развязать войну против другого. Мы все вместе сделаем все, чтобы не было войны!", – подчеркнула Наталья Комарова.

После торжественного открытия по улице Мира в Ханты-Мансийске прошел парад боевых подразделений, военизированной техники, воспитанников кадетских корпусов, Росгвардии, правоохранительных органов.

Следом за ними тысячи горожан и гостей столицы Югры прошли в рядах международного общественного движения "Бессмертный полк". Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны.

Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Нижневартовск. С горожанами глава региона примет парад и пройдет в "Бессмертном полку". Далее в Лянторе она станет участником второго окружного слета образовательных организаций автономного округа – участников проекта "Имя Героя – школе". А также поздравит с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича Шарыпова.

После этого Наталья Комарова вместе с сургутянами посетит масштабную реконструкцию боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поздравил земляков с наступающим главным праздником страны. "9 Мая - священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа - героя, победителя, величие подвига которого не подвластно времени. Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. Заверяем вас, что мы будем достойны ваших ратных и трудовых свершений, мы будем дорожить историей Отечества и любить его так же, как вы - искренне и беззаветно! С Победой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия! Завоёванная высочайшей ценой священная Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогая преодолевать трудности и двигаться вперёд во имя благополучия родного края и страны. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши дети и внуки, пусть крепнет Ямал и процветает Россия!" - говорится в поздравлении губернатора.