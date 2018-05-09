Чечня внесет в Госдуму законопроект о трех президентских сроках. Инициативу накануне рассмотрели на заседания совета парламента Чеченской республики.

"Члены Совета рассмотрели законодательную инициативу парламента по внесению в Государственную думу РФ проекта закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О сроках замещения должности Президента РФ". Данный законопроект был разработан после того, как глава Чечни, Герой России Рамзан Кадыров выступил с инициативой о продлении сроков полномочий главы государства. В случае принятия данной инициативы Госдумой, одно и тоже лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе чеченского парламента.

Данная поправка, считают в парламенте республики, не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее, так говорится в пояснительной записке к законопроекту. Совет принял решение рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании парламента.