Екатеринбург принимает парад Победы

Парад Победы в Екатеринбурге проходит на главной Площади 1905 года.

По недавно отремонтированной брусчатке проходят более 2, 2 тыс. военнослужащих и 78 единиц техники.

В параде принимает участие рота барабанщиков, юнармия, кадеты, парадные расчеты ЦВО, женской сводной роты, ВВС и ПВУ, радиохимзащиты, железнодорожных войск, военной полиции, УФСИН. Кроме того, на площади промаршируют парадный расчет 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, сводный батальон нацгвардии и другие. Музыкальную поддержку обеспечивает сводный военный оркестр.

Механизиризованную колонну возглавит легендарный Т-34. На параде можно будет впервые увидеть новейшие комплексы РЭБ "Красуха". Впервые в параде будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, УАЗ "Патриот" (пикап), бронеавтомобили "Тайфун-К" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Также задействованы ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", ракетные комплексы "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ".

Авиация в этом году задействована не будет