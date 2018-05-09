Восток России принимает военные парады. Города Дальнего Востока раньше всей страны празднуют День Победы.
Во Владивостоке в марше приняли участие 1568 человек и 53 единицы техники
В центре Владивостока, на улице Светланской, 1,5 тысяч человек в составе парадных расчетов прошли торжественным маршем в ходе мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне #Минобороны #ТОФ #ВОВ #ПарадПобеды #9мая pic.twitter.com/02maig63mk— Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.
Принял парад и Хабаровск, по площади Ленина промаршировали почти 2 тысячи военных и прошла колонна из 107 машин.
На центральной площади Уссурийска в параде участвовали около 1,3 тыс. человек и 30 единиц военной техники.
9 мая по центральной улице Уссурийска торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения ВВО, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы#Минобороны #ВВО #9мая #ПарадПобеды pic.twitter.com/d4CloXGEIJ— Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.
Приняла парад площадь Ленина в Белогорске
Около 1300 военнослужащих и 25 единиц современной военной техники приняли участие в параде Победы в городе Белогорск Амурской области— Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.
Впервые в параде одна рота военнослужащих участвовала в современной экипировке «Ратник». #Минобороны #ВВО #ВОВ #ПарадПобеды #ДеньПобеды #9мая pic.twitter.com/VKvi3pJK44
Скоро военные парады начнутся в городах Урала и Поволжья