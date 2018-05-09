Восток России принимает военные парады. Города Дальнего Востока раньше всей страны празднуют День Победы.

Во Владивостоке в марше приняли участие 1568 человек и 53 единицы техники

В центре Владивостока, на улице Светланской, 1,5 тысяч человек в составе парадных расчетов прошли торжественным маршем в ходе мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне #Минобороны #ТОФ #ВОВ #ПарадПобеды #9мая pic.twitter.com/02maig63mk — Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.

Принял парад и Хабаровск, по площади Ленина промаршировали почти 2 тысячи военных и прошла колонна из 107 машин.

На центральной площади Уссурийска в параде участвовали около 1,3 тыс. человек и 30 единиц военной техники.

9 мая по центральной улице Уссурийска торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения ВВО, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы#Минобороны #ВВО #9мая #ПарадПобеды pic.twitter.com/d4CloXGEIJ — Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.

Приняла парад площадь Ленина в Белогорске

Около 1300 военнослужащих и 25 единиц современной военной техники приняли участие в параде Победы в городе Белогорск Амурской области



Впервые в параде одна рота военнослужащих участвовала в современной экипировке «Ратник». #Минобороны #ВВО #ВОВ #ПарадПобеды #ДеньПобеды #9мая pic.twitter.com/VKvi3pJK44 — Минобороны России (@mod_russia) 9 мая 2018 г.

Скоро военные парады начнутся в городах Урала и Поволжья