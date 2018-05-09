Памятник маршалу Коневу осквернен в Праге

В Праге осквернен памятник маршалу Ивану Коневу.

"С возмущением узнали о том, что в Праге совершен акт вандализма в отношении памятника Маршалу Советского Союза И.С.Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения", - говорится в официальном комментарии МИД России относительно инцидента.

"Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника И.С.Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде. Мы уверены, что к нашим требованиям присоединится большая часть жителей Чехии, для которых годовщина Победы – наш общий праздник", - отметили в МИД.

Иван Конев в 1943-45 годах командовал Степным, далее 2-м и 1-м Украинским фронтом. В январе 1945 года войска фронта под командованием Конева в результате стремительного удара и обходного маневра в Висло-Одерской операции помешали отступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, которая имела большое экономическое значение. В феврале 1945 года войска Конева провели Нижне-Силезскую операцию, в марте — Верхне-Силезскую операцию, добившись в обоих существенных результатов. Блестяще действовали его армии в Берлинской операции и в Пражской операции.