"Régiment immortel". В Париже прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Франции прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Париже.

На размещенном видео можно увидеть мотоциклистов и пеших участников, несущих портреты своих воевавших родственников и красные флаги.

"Бессмертный полк" — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".

Движение в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске и получило название "Бессмертный полк" , был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий.