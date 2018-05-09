"Они позволили нам остаться народом". В Кургане прошла акция "Свеча памяти"

В преддверии Дня Великой Победы в Кургане прошла традиционная акция "Свеча памяти", на которую пришли тысячи горожан, неся в руках свечи - некоторые даже приходили с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Шествие началось от здания кинотеатра "Россия" - молча люди прошли мимо плит с фамилиями зауральцев, которые отдали свои жизни в этой страшной войне с фашистскими захватчиками, и остановились возле Вечного огня.

Слово взял полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов.



"Сколько бы лет не прошло, на это место всегда будут приходить люди. Высокая цена Победы будет с нами вечно, ведь миллионы погибли за нас, за каждого стоящего здесь, взрослого и ребенка, за будущие поколения. Главный подвиг состоит в том, что они позволили нам остаться народом, остаться страной. Мы ничего не можем дать ушедшим, только помнить. Я обращаюсь к молодому поколению - сохраните чувство гражданства, ответственности, знайте об этой войне", - отметил Владимир Усманов.



По традиции, настоятель прихода Святого Пантелеймона отец Михаил отслужил короткий молебен по погибшим, после прошла минута молчания. Затем курсанты произвели троекратный ружейный залп. В завершении акции все желающие возложили цветы и поставили свечи на мемориал Вечного огня.

"Не выразить словами те чувства, которые испытываешь в такие минуты. Каждый год я прихожу и вижу, как молодые ребята и девочки приходят сюда с цветами и свечками, чтобы почтить память павших в той страшной войне. Их ведь никто не гонит сюда - они сами приходят. Пока в их сердцах будет жить память об этих героях, подобные акции будут проходить всегда, из года в год", - поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Кургана Анастасия Мотыгина.

"Я помню как я пришел первый раз на "Свечу памяти", я еще тогда в третьем классе учился. Вот уже шесть лет прошло, я на следующий год уже школу закончу. В нашей семье так принято - ходить на эту акцию, приносить цветы, ходить на парад 9 Мая, поздравлять ветеранов. Я думаю, что подобные деяния должны в эти майские дни посещать каждого человека, взрослого и подростка. Ведь мы - будущее России. Мы в ответе за продолжение таких мероприятий", - сказал Накануне.RU курганский школьник Артем Кузнецов.