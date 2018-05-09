"Они позволили нам остаться народом". В Кургане прошла акция "Свеча памяти"

в этот день
09.05.18
00:32
В Екб.02:32
Пашинян избран премьер-министром Армении
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Главное
Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром

Тема дня
"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 13



Новости
08.05.2018 22:20 Мск (00:20 Екб)
общество | Курганская область
"Они позволили нам остаться народом". В Кургане прошла акция "Свеча памяти"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Свеча памяти, Курган, Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

В преддверии Дня Великой Победы в Кургане прошла традиционная акция "Свеча памяти", на которую пришли тысячи горожан, неся в руках свечи - некоторые даже приходили с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Шествие началось от здания кинотеатра "Россия" - молча люди прошли мимо плит с фамилиями зауральцев, которые отдали свои жизни в этой страшной войне с фашистскими захватчиками, и остановились возле Вечного огня.

Слово взял полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов.

"Сколько бы лет не прошло, на это место всегда будут приходить люди. Высокая цена Победы будет с нами вечно, ведь миллионы погибли за нас, за каждого стоящего здесь, взрослого и ребенка, за будущие поколения. Главный подвиг состоит в том, что они позволили нам остаться народом, остаться страной. Мы ничего не можем дать ушедшим, только помнить. Я обращаюсь к молодому поколению - сохраните чувство гражданства, ответственности, знайте об этой войне", - отметил Владимир Усманов.

По традиции, настоятель прихода Святого Пантелеймона отец Михаил отслужил короткий молебен по погибшим, после прошла минута молчания. Затем курсанты произвели троекратный ружейный залп. В завершении акции все желающие возложили цветы и поставили свечи на мемориал Вечного огня.

"Не выразить словами те чувства, которые испытываешь в такие минуты. Каждый год я прихожу и вижу, как молодые ребята и девочки приходят сюда с цветами и свечками, чтобы почтить память павших в той страшной войне. Их ведь никто не гонит сюда - они сами приходят. Пока в их сердцах будет жить память об этих героях, подобные акции будут проходить всегда, из года в год", - поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Кургана Анастасия Мотыгина.

"Я помню как я пришел первый раз на "Свечу памяти", я еще тогда в третьем классе учился. Вот уже шесть лет прошло, я на следующий год уже школу закончу. В нашей семье так принято - ходить на эту акцию, приносить цветы, ходить на парад 9 Мая, поздравлять ветеранов. Я думаю, что подобные деяния должны в эти майские дни посещать каждого человека, взрослого и подростка. Ведь мы - будущее России. Мы в ответе за продолжение таких мероприятий", - сказал Накануне.RU курганский школьник Артем Кузнецов.

Другие новости по темам: Свеча памяти, Курган, Вечный огонь, Владимир Усманов, акция
08.05.2018 22:20 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
00:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Они позволили нам остаться народом". В Кургане прошла акция "Свеча памяти"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+