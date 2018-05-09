Красная площадь принимает главный парад страны. Трансляция

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Красная площадь принимает главный парад страны

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Десоветизация подбирается и ко Дню Победы 9 мая 1945 года советский народ во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным победил нацистскую Германию - тем самым подтвердил силу советского строя как такового и спас мир от коричневой чумы. Однако сегодня этот праздник воспринимается как-то не так, его как будто стесняются власть имущие, он словно используется не для сохранения памяти о героической Победе, а для политических дивидендов – пиара, демонстрации новых видов вооружения. Десоветизация подбирается и к этому празднику. Уже стало "нормой" закрывание мавзолея Ленина фанерками, и все чаще на плакатах нас встречают не красная звезда и Знамя Победы, а какие-нибудь "голуби мира" и орфографические ошибки.
09.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 10:00 Мск (12:00 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Красная площадь принимает главный парад страны. Трансляция
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Парад, 9 мая, Красная площадь, армата (2016) | Фото:

Главный Парад Победы начинается на Красной площади в Москве. На трибунах замечены члены бывшего кабмина Антон Силуанов, Максим Топилин, Сергей Донцов, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Николай Никифоров, депутаты Госдумы, члена Совета федерации, а также звезды, например, Стивен Сигал, передает корреспондент Накануне.RU с главной площади страны.

10.00 мск: На красной площади Парад Победы - объявляет ведущий парада после боя курантов. На площадь вносят знамя Победы и флаг России

(2018)|Фото: Накануне.RU

10.10 мск: Командующий парадом - генерал-полковник Олег Салюков, глава Минобороны Сергей Шойгу начинают объезд построенных для парада войск, в параде принимают участие более 13 тыс военнослужащих.

(2018)|Фото: Накануне.RU

10.15 мск: Сегодня на Красной площади будут показаны 159 единиц техники, торжественным маршем пройдут более 13 тыс. военнослужащих, 75 самолетов и вертолетов совершат пролет в честь дня победы.

(2018)|Фото: Накануне.RU

10.20 мск: Президент Владимир Путин поздравляет присутствующих с Днём Победы. "Праздник, который был всегда самым дорогим, священным, праздник общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти. Разгром нацистов стал долгожданной триумфальной победой. Это великий жертвенный подвиг совершил наш солдат". По его словам, сегодня историю народа, спасшего Европу, пытаются перевернуть, исказить, подделать, переписать. Мы этого не позволим, сказал он.

(2018)|Фото: twitter.com/RT_russian

Справка:

На Площади построены расчеты Роты парадного караула, Юнармии, женский батальон, Росгвардия, ФСБ, полки военно-морского флота, РВСН, воздушно-десантных войск, МЧС, железнодорожники, химзащита и многие другие. Музыкальную поддержку парада обеспечивает сводный военный оркестр.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Механизированную колонну поведет танк Т-34. За ним по брусчатке проследуют мотовездеходы, ПТРК "Корнет", "Тигры" и "Тайфуны" нескольких модификаций, различные БТР, БМД, БМП, в том числе "Курганец". Далее будут показаны танки "Армата", Т-72БЗ, комплексы "Коалиция-СВ", МСТА-С, РСЗО "Смерч", ОТРК "Искандер, ЗРК "Бук" и "Тор", ЗРПК "Панцирь", комплекс С-400, ПГРК "Ярс". Будут показаны машины арктической расцветки, в том числе снегоход. Роботизированное вооружение будет показано с площадок автомобилей КамАЗ – роботы-саперы Уран 6 и 9, а также беспилотники "Катран" и "Корсар". Росгвардия покажет свои машины "Тигр", "Патруль" и "Урал". Завершит проход колонны БТР "Бумеранг".

(2018)|Фото: Накануне.RU

Затем пролет над площадью совершит боевая авиация. Зрители парада увидят вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П. Далее в небо поднимутся Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-76, Ту-95МС, Ил-78, звенья МиГ-29СМТ, Су-24М, МиГ-31, Су-34, Су-57. Далее СУ-30СМ, Су-34 и Су-35 покажут порядок построения "Тактическое крыло", затем на Су-30СМ и МиГ-29 пройдут российские пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи". Шесть Су-25 и два МиГ-31К закроют авиапарад.

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09.05.2018 10:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:00 Екб


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Красная площадь принимает главный парад страны. Трансляция
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