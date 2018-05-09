Красная площадь принимает главный парад страны. Трансляция

Главный Парад Победы начинается на Красной площади в Москве. На трибунах замечены члены бывшего кабмина Антон Силуанов, Максим Топилин, Сергей Донцов, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Николай Никифоров, депутаты Госдумы, члена Совета федерации, а также звезды, например, Стивен Сигал, передает корреспондент Накануне.RU с главной площади страны.

10.00 мск: На красной площади Парад Победы - объявляет ведущий парада после боя курантов. На площадь вносят знамя Победы и флаг России

10.10 мск: Командующий парадом - генерал-полковник Олег Салюков, глава Минобороны Сергей Шойгу начинают объезд построенных для парада войск, в параде принимают участие более 13 тыс военнослужащих.

10.15 мск: Сегодня на Красной площади будут показаны 159 единиц техники, торжественным маршем пройдут более 13 тыс. военнослужащих, 75 самолетов и вертолетов совершат пролет в честь дня победы.

10.20 мск: Президент Владимир Путин поздравляет присутствующих с Днём Победы. "Праздник, который был всегда самым дорогим, священным, праздник общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти. Разгром нацистов стал долгожданной триумфальной победой. Это великий жертвенный подвиг совершил наш солдат". По его словам, сегодня историю народа, спасшего Европу, пытаются перевернуть, исказить, подделать, переписать. Мы этого не позволим, сказал он.

Справка:

На Площади построены расчеты Роты парадного караула, Юнармии, женский батальон, Росгвардия, ФСБ, полки военно-морского флота, РВСН, воздушно-десантных войск, МЧС, железнодорожники, химзащита и многие другие. Музыкальную поддержку парада обеспечивает сводный военный оркестр.

Механизированную колонну поведет танк Т-34. За ним по брусчатке проследуют мотовездеходы, ПТРК "Корнет", "Тигры" и "Тайфуны" нескольких модификаций, различные БТР, БМД, БМП, в том числе "Курганец". Далее будут показаны танки "Армата", Т-72БЗ, комплексы "Коалиция-СВ", МСТА-С, РСЗО "Смерч", ОТРК "Искандер, ЗРК "Бук" и "Тор", ЗРПК "Панцирь", комплекс С-400, ПГРК "Ярс". Будут показаны машины арктической расцветки, в том числе снегоход. Роботизированное вооружение будет показано с площадок автомобилей КамАЗ – роботы-саперы Уран 6 и 9, а также беспилотники "Катран" и "Корсар". Росгвардия покажет свои машины "Тигр", "Патруль" и "Урал". Завершит проход колонны БТР "Бумеранг".

Затем пролет над площадью совершит боевая авиация. Зрители парада увидят вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П. Далее в небо поднимутся Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-76, Ту-95МС, Ил-78, звенья МиГ-29СМТ, Су-24М, МиГ-31, Су-34, Су-57. Далее СУ-30СМ, Су-34 и Су-35 покажут порядок построения "Тактическое крыло", затем на Су-30СМ и МиГ-29 пройдут российские пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи". Шесть Су-25 и два МиГ-31К закроют авиапарад.