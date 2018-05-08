Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, пишет РИА "Новости".

В 2015 году Иран и еще 6 стран мира, именуемых международными посредниками - это Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия - подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД, а в начале января этого года американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.