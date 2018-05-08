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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 21:33 Мск (23:33 Екб)
политика | За рубежом
Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану
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Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон (2018) | Фото: www.streetinsider.com

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, пишет РИА "Новости".
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В 2015 году Иран и еще 6 стран мира, именуемых международными посредниками - это Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия - подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД, а в начале января этого года американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.

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08.05.2018 21:33 Мск | Михаил Белокрылов
23:33 Екб


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Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану
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