Сборная России по хоккею установила рекорд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира

Сборная России по хоккею установила новый рекорд среди отечественных команд на проходящем в Дании чемпионате мира - "красная машина" пока не пропустила ни одной шайбы, об этом пишет "Советский спорт".

"180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб - это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года", - говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Сборная России провела 3 игры - Австрию и Францию она обыграла со счетом 7:0, Беларусь - со счетом 6:0.