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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Повышенный ранг. На Среднем Урале горит цех по производству бумажных изделий
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Арамиль, пожар, цех (2018) | Фото:ГУ МЧС России по Свердловской области

В Арамиле горит цех по производству бумажных изделий - пожару присвоен повышенный номер сложности "Пожар №3", сейчас на месте работают 17 единиц техники и 50 человек личного состава.
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Сообщение о пожаре поступило в 19.48 8 мая, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Большая горючая загрузка и сложная планировка здания способствуют быстрому распространению огня и затрудняют работу пожарных.

"В целях обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений тушение огня производится снаружи здания. Под воздействием высокой температуры возможна угроза обрушения внутренних конструкций горящего здания. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара от реки проложена магистральная линия на расстоянии 300 метров", - отметили в МЧС.

По предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составляет 1500 кв.м. Тушение пожара продолжается. Основные усилия пожарных направлены на недопущение распространения огня на соседние строения.

Арамиль, пожар, цех(2018)|Фото:ГУ МЧС России по Свердловской области

Арамиль, пожар, цех(2018)|Фото:ГУ МЧС России по Свердловской области

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