Повышенный ранг. На Среднем Урале горит цех по производству бумажных изделий

В Арамиле горит цех по производству бумажных изделий - пожару присвоен повышенный номер сложности "Пожар №3", сейчас на месте работают 17 единиц техники и 50 человек личного состава.

Сообщение о пожаре поступило в 19.48 8 мая, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Большая горючая загрузка и сложная планировка здания способствуют быстрому распространению огня и затрудняют работу пожарных.

"В целях обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений тушение огня производится снаружи здания. Под воздействием высокой температуры возможна угроза обрушения внутренних конструкций горящего здания. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара от реки проложена магистральная линия на расстоянии 300 метров", - отметили в МЧС.

По предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составляет 1500 кв.м. Тушение пожара продолжается. Основные усилия пожарных направлены на недопущение распространения огня на соседние строения.