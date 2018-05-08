Путин напомнил Зюганову о роли коммунистов в развале СССР

Президент России Владимир Путин напомнил главе КПРФ Геннадию Зюганову о роли коммунистов при развале СССР, об этом пишут "Известия".

Такое заявление российский лидер сделал сразу же после избрания Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ.

Путин отреагировал на замечания Зюганова в адрес политики российских властей, который сравнил время сегодняшнее со временами Советского Союза.

"Руками лидеров КПСС состоялось это историческое событие - развал СССР. Это исторический факт", - пояснил Путин

Путин ответил и на замечания депутатов относительно того, что от страны оторвали Молдову и Украину".

"Никто ничего не отрывал. Распустили союз. Когда люди разводятся, а один из супругов говорит: "Будешь жить по моим правилам?" Это неправильно. Нужно относиться с уважением к суверенным государствам", - подчеркнул президент России.