Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на пленарном заседании депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Медведева на должность премьер-министра страны. "За" него проголосовали 374 депутата.