В трех городах Украины произошли массовые обмороки во время празднования "для памяти и примирения"

На Украине в трех городах произошла массовая потеря сознания во время мероприятий, посвященных "дню памяти и примирения".

В Кривом Роге четверо студентов, участвовавших в марше, потеряли сознание. Как сообщает "Первый Криворожский", из строя вывели троих студентов Криворожского коледжа Национального авиационного университета и одного студента лицея с усиленной военной подготовкой. Медики им оказали помощь на месте.

Также в Новомосковске Днепропетровской области на школьной линейке в общеобразовательной школе №6 внезапно стало плохо 19 ученикам, которым оказывали помощь прибывшие машины скорой помощи.

Как сообщало Накануне.RU, наиболее массовый случай произошел в Черкассах, где по итогам линейки в больнице оказались более 50 школьников, из которых 11 попали в реанимацию в состоянии средней тяжести. В больнице им поставили диагноз "отравление неизвестным веществом".