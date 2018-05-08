В Москве установят несколько памятных досок героям СССР

В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза летчику-истребителю Лидии Литвяк, генерал-лейтенанту Советской армии Александру Выборнову, летчику-космонавту Георгию Гречко и генерал-майору внутренней службы Владимиру Максимчуку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии.

Памятные доски появятся на Новослободской, 3-й Тверской-Ямской улицах и других улицах столицы.

Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

"В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943) установят мемориальную доску на доме 14/19 на Новослободской улице… Лидия Литвяк в октябре 1941 года добровольно вступила в ряды Красной армии… Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 года во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус", - говорится в сообщении. Отмечается, что за годы войны Литвяк совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе.

На доме 26 на 3-й Тверской-Ямской улице установят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове. Всего за годы войны он совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов. В 1945 году за мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить в ВВС. Он умер в Москве 31 октября 2015 года.

Кроме того, в память о выдающемся летчике-космонавте дважды Герое СССР Георгии Гречко установят мемориальную доску на Хованской улице, 3, где он жил. "Георгий Гречко за свою карьеру летчика-космонавта совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью один час 28 минут", - отметили в мэрии.

Памятная табличка появится и на доме 2 на Долгоруковской улице в Москве в память о пожарном Владимире Максимчуке. Главным его подвигом стало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, во время которой он руководил сводным отрядом пожарных частей всей страны. В 2003 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Максимчуку присвоили звание Героя РФ посмертно.