В Москве установят несколько памятных досок героям СССР

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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 16:12 Мск (18:12 Екб)
общество | Центральный ФО
В Москве установят несколько памятных досок героям СССР
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Георгий Гречко, космонавт (2012) | Фото: vesti.ru

В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза летчику-истребителю Лидии Литвяк, генерал-лейтенанту Советской армии Александру Выборнову, летчику-космонавту Георгию Гречко и генерал-майору внутренней службы Владимиру Максимчуку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии.
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Памятные доски появятся на Новослободской, 3-й Тверской-Ямской улицах и других улицах столицы.

Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

"В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943) установят мемориальную доску на доме 14/19 на Новослободской улице… Лидия Литвяк в октябре 1941 года добровольно вступила в ряды Красной армии… Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 года во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус", - говорится в сообщении. Отмечается, что за годы войны Литвяк совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе.

На доме 26 на 3-й Тверской-Ямской улице установят мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове. Всего за годы войны он совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов. В 1945 году за мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить в ВВС. Он умер в Москве 31 октября 2015 года.

Кроме того, в память о выдающемся летчике-космонавте дважды Герое СССР Георгии Гречко установят мемориальную доску на Хованской улице, 3, где он жил. "Георгий Гречко за свою карьеру летчика-космонавта совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью один час 28 минут", - отметили в мэрии.

Памятная табличка появится и на доме 2 на Долгоруковской улице в Москве в память о пожарном Владимире Максимчуке. Главным его подвигом стало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, во время которой он руководил сводным отрядом пожарных частей всей страны. В 2003 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Максимчуку присвоили звание Героя РФ посмертно.

Другие новости по темам: герои СССР, памятные доски, Москва, летчики
08.05.2018 16:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


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В Москве установят несколько памятных досок героям СССР
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