Дмитрий Медведев: Для нового рывка нужна новая база

В Государственной думе выступил кандидат на должность председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он рассказал, что Россия была и будет важной частью глобального мира. Он констатировал, что для нового рывка нужна новая база. Также Медведев счёл, что настоящий прорыв может совершить только сплочённая нация. В этой связи принципиальная задача – вовлечь граждан в развитие государства.

Среди конкретных показателей в речи кандидата в премьеры прозвучало повышение продолжительности жизни до 80 лет к 2030 г. и 5 млн новоселий в год. "Такое может поддержать только современная экономика. Темпы роста должны быть выше среднемировых с низкой экономикой", - отметил Медведев.

Для реализации программы нужны четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы. Ключевые прогнозы должны быть погружены в 12 приоритетных национальных программ.