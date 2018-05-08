Вице-губернатор Сарычев: паводок миновал Тюменскую область

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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 15:52 Мск (17:52 Екб)
общество | Тюменская область
Вице-губернатор Сарычев: паводок миновал Тюменскую область
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Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев (2018) | Фото: Накануне.RU

В этом году Тюменская область, похоже, обойдется без серьезных подтоплений. Как передает корреспондент Накануне.RU, вице-губернатор Сергей Сарычев во время заседания комитета облдумы по социальной политике заявил, что уровень воды в тюменских реках повсеместно снижается.

"Все спокойно, нормально... Мы в этом году были даже готовы к повторению прошлогодних событий, чтобы таких последствий не было. Но уже не будет такого паводка. Уже давно идет снижение уровня воды на Петропавловском водохранилище (территория Казахстана, прим. ред.) и ситуация в Казанке стабилизировалась, и вода уже не поднимается дальше", - констатировал Сарычев.

Отметим, что ранее глава МЧС по Тюменской области Юрий Алехин выражал обеспокоенность по поводу достоверности данных об уровне воды в казахстанских водохранилищах и даже посетовал о сокрытии этой важной информации в прошлом году, когда в регионе был отмечен рекордный уровень паводка.


08.05.2018 15:52 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
17:52 Екб


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Вице-губернатор Сарычев: паводок миновал Тюменскую область
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