Вице-губернатор Сарычев: паводок миновал Тюменскую область

В этом году Тюменская область, похоже, обойдется без серьезных подтоплений. Как передает корреспондент Накануне.RU, вице-губернатор Сергей Сарычев во время заседания комитета облдумы по социальной политике заявил, что уровень воды в тюменских реках повсеместно снижается.

"Все спокойно, нормально... Мы в этом году были даже готовы к повторению прошлогодних событий, чтобы таких последствий не было. Но уже не будет такого паводка. Уже давно идет снижение уровня воды на Петропавловском водохранилище (территория Казахстана, прим. ред.) и ситуация в Казанке стабилизировалась, и вода уже не поднимается дальше", - констатировал Сарычев.

Отметим, что ранее глава МЧС по Тюменской области Юрий Алехин выражал обеспокоенность по поводу достоверности данных об уровне воды в казахстанских водохранилищах и даже посетовал о сокрытии этой важной информации в прошлом году, когда в регионе был отмечен рекордный уровень паводка.