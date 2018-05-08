Доходы в бюджет Свердловской области возрасли на 9,9 процентов

За четыре месяца 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 74,1 млрд рублей, что на 6,7 млрд или на 9,9 процентов больше, чем за четыре месяца прошлого года. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

В общем приросте 6,3 млрд руб. пришлось на поступления по налоговым и неналоговым платежам, 400 млн руб. - на безвозмездные перечисления из федерального бюджета.

Как полагают в Минфине, такая положительная динамика доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций.

В департаменте также отметили, что индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе - марте 2018 года составил 111,2 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года. Областные власти отметили рост в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и сфере услуг.