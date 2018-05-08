Власти Челябинска исправили ошибку на баннере к Дню Победы

Администрация Челябинска оперативно исправила ошибку на баннере к Дню Победы, установленном на площади Революции.

В центре города был установлен в центре города на площади Революции, где завтра пройдет торжественный парад. На баннере с надписью: "Слава народу победителю", отсутствовал дефис. На пунктуационную ошибку обратили внимание жители города. Фотографию с билбордом опубликовали в соцсети.

В пресс-службе городской мэрии объяснили, что была допущена техническая ошибка и пообещали исправить опечатку до конца дня. В настоящий момент баннер с ошибкой уже исправлен.

Как ранее сообщило Накануне.RU , в Кургане в центре города разместили баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками. Из самых крупных ошибок - слово "Севастополь" написано как "СевОстополь", Брестскую крепость обозвали "Бресткой", забыв поставить вторую букву "с", известного художника Дейнеку и вовсе приписали к родственникам певицы Виктории Дайнеко.