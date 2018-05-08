СБУ нагрянула с обысками к руководителям компартии Украины

Сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии Украины в рамах уголовного дела о совершении действий с целью захвата власти и госизмены, сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие сослалось на информацию о причастности к "антигосударственной деятельности" представителей компартии Украины. Якобы 9 мая коммунисты планировали на "российские деньги" запустить акции протеста "для дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине, направленные на насильственную смену и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

Во время обысков были найдены материалы с коммунистической символикой, которая запрещена на Украине.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук написал, что обыски проводились у лидера КПУ Петра Симоненко и лидера комсомола Михаила Кононовича.

Коммунистическая партия была запрещена на Украине в 2015 году.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, международная организация Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине.