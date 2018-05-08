В Екатеринбурге поймали мужчину, который выращивал у себя дома марихуану

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который у себя дома выращивал марихуану, сообщили Накануне.RU в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В квартире у мужчины нашли компактную лабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Фигурант полностью раскаялся в содеянном. При опросе он пояснил, что приобрел в одном из магазинов бытовых товаров специальное оборудование для культивации растений, а затем семена.

По его словам запрещенные вещества он, якобы, выращивал и хранил для личного пользования. За совершение этого противоправного деяния законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.