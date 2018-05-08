Владимир Путин внёс кандидатуру Дмитрия Медведева в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин предложил в Госдуме кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра.

"Последние 6 лет он возглавляя Правительство, и Вы знаете какими сложными были эти годы. Для России они были острыми и порой казалось, что драматичными. Правительству удалось сохранить перспективу развития. Эта масштабная работа строилась профессионально и честно" - рассказал он.

"Всё достигнутое за последние годы даёт основу для дальнейшего движения вперёд", - считает глава государства. Также по его мнению, сейчас нет времени на раскачку и в этой связи важно обеспечить преемственность и новую динамику работы правительства.

Кроме того, в качестве аргумента для назначения Медведева, Владимир Путин напомнил, что он работал над программой развития России до 2024 г.