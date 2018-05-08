Медведев и коммунисты разошлись в оценке затрат на новый майский указ

Кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев разошелся во мнениях с коммунистами относительно стоимости реализации подписанного в понедельник президентом России Владимиром Путиным указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Как отметил парламентарий, на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Медведев рассказал коммунистам, что на реализацию указа президента понадобится 8 трлн рублей. "Но Зюганов его поправил и сказал, что понадобится 10 трлн рублей", - поделился Арефьев.

Как сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, пока не было обозначено пути получения этих дополнительных доходов. "Ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы", - сказал Афонин.

Напомним, Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В документе перед правительством РФ поставлено несколько задач, главные из которых - увеличение продолжительности и качества жизни россиян, рост их доходов, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.