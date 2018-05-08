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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
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Участие во втором этапе конкурса на должность главы фонда капремонта Прикамья приняли пять кандидатов
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото:

Сегодня состоялся второй этап конкурса на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края, сообщает "Новый компаньон".

Кандидаты прошли тестирование на знание профильного законодательства. Участие во втором этапе приняли пять человек: руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Баранов, директор по развитию ООО "Горизонт Девелопмент" Алексей Асанов, директор ООО "Контора" Рамиль Ямилов, заместитель гендиректора Фонда капремонта Наталья Киселева.

Еще два кандидата - начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев на тестирование не явились.

Итоги второго этапа будут подведены в течение нескольких дней.

Кандидаты, набравшие более 45 баллов из 50 возможных, пройдут в третий этап конкурса. Он будет организован в формате собеседования, в ходе которого претендент представит свое видение развития системы капитального ремонта в регионе. Каждый кандидат получит от конкурсной комиссии от одного до пяти баллов. При равенстве баллов победителя определит открытое голосование комиссии.

Как сообщало Накануне.RU, региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Причиной стала жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В результате РСТ признала факт нарушения и продлила срок приема заявок на два месяца. Также были отменены итоги второго тура, хотя изначально предполагалось, что его результаты будут учитываться, несмотря на продление приема заявок на конкурс. Такое решение принял Минстрой РФ из-за произошедшего во время тестирования технического сбоя.

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08.05.2018 15:50 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:50 Екб


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Участие во втором этапе конкурса на должность главы фонда капремонта Прикамья приняли пять кандидатов
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