Участие во втором этапе конкурса на должность главы фонда капремонта Прикамья приняли пять кандидатов

Сегодня состоялся второй этап конкурса на замещение должности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края, сообщает "Новый компаньон".

Кандидаты прошли тестирование на знание профильного законодательства. Участие во втором этапе приняли пять человек: руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Баранов, директор по развитию ООО "Горизонт Девелопмент" Алексей Асанов, директор ООО "Контора" Рамиль Ямилов, заместитель гендиректора Фонда капремонта Наталья Киселева.

Еще два кандидата - начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев на тестирование не явились.

Итоги второго этапа будут подведены в течение нескольких дней.

Кандидаты, набравшие более 45 баллов из 50 возможных, пройдут в третий этап конкурса. Он будет организован в формате собеседования, в ходе которого претендент представит свое видение развития системы капитального ремонта в регионе. Каждый кандидат получит от конкурсной комиссии от одного до пяти баллов. При равенстве баллов победителя определит открытое голосование комиссии.

Как сообщало Накануне.RU, региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Причиной стала жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. В результате РСТ признала факт нарушения и продлила срок приема заявок на два месяца. Также были отменены итоги второго тура, хотя изначально предполагалось, что его результаты будут учитываться, несмотря на продление приема заявок на конкурс. Такое решение принял Минстрой РФ из-за произошедшего во время тестирования технического сбоя.