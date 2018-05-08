Президенту России Владимиру Путину понравился новый автомобиль проекта "Кортеж". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне состоялась церемония инаугурации. Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. В этот раз использовался не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж".

"Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он напомнил, что уже осенью планируется собирать заказы на продажу всех моделей проекта - от микроавтобусов до седанов, а с начала следующего года стартуют коммерческие поставки.