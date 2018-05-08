Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google в ходе исполнения решения суда в отношении Telegram, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.