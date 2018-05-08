Тюменцы на публичных слушаниях потребуют восстановить вырубленный сквер на Республики

Восстановление сквера на улице Республики в Тюмени обсудят на публичных слушаниях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Буду требовать остановить стройку, восстановить сквер, посадить вместе с горожанами новые деревья. Нужно сделать хорошую планировку, выбрать через интернет название, вопрос с арендаторами решить в суде. Полномочия на это можно получить через сход граждан, который организует департамент по землеустройству", - рассказал Накануне.RU создатель инициативной группы защитников сквера Виктор Егоров.

Слушания пройдут в здании городской думы с 18 до 19.00 10 мая.

Напомним, вырубка произошла в ночь на 21 апреля. Вырубку заметил тюменский эколог Дмитрий Велижанин и оперативно вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали инцидент. По его словам, сквер "каким-то образом" в конце 2017 г. был выделен под деловую застройку (проще говоря, под строительство торговых центров). В природоохранную прокуратуру подано пять заявлений протеста вырубке.