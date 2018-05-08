Губернатор Тюменской области возложил цветы к Вечному огню

Торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", "Вечный огонь" и "Память" прошли в Тюмени в преддверии 9 Мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Якушев, ветераны, члены областного правительства, депутаты, руководители силовых ведомств, представители общественных организаций, жители Тюмени, студенты и школьники отдали дань уважения и глубокой признательности погибшим за Родину. В честь павших героев прогремел трехкратный оружейный залп, была объявлена минута молчания.

"Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны, потому что война не обошла ни одну семью. Везде есть те, кто воевал или трудился в тылу. Забыть эти события невозможно, они должны оставаться для нынешних и будущих поколений серьезным уроком", - высказался глава региона, общаясь с журналистами после завершения церемонии.

Владимир Якушев убежден, что победа в Великой Отечественной войне убедительно доказала, что, когда возникает какая-либо угроза для нашего народа, он способен преодолеть любые трудности, подняться все как один и защитить Отечество.

"Но вспоминать о Родине нужно не только в тяжелую для нее годину, каждый должен думать о том, какое участие он принимает в развитии страны, мы должны стремиться стать лучше и делать много хороших и добрых дел, чтобы Россия становилась еще более современной и сильной. 9 Мая дает очень важный повод для гордости за Родину и ее великий народ, демонстрирующий, что единство — залог и основа победы", - резюмировал губернатор.