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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Губернатор Тюменской области возложил цветы к Вечному огню
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Вечный огонь Тюмень (2016) | Фото: s.traveltipz.ru

Торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", "Вечный огонь" и "Память" прошли в Тюмени в преддверии 9 Мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Якушев, ветераны, члены областного правительства, депутаты, руководители силовых ведомств, представители общественных организаций, жители Тюмени, студенты и школьники отдали дань уважения и глубокой признательности погибшим за Родину. В честь павших героев прогремел трехкратный оружейный залп, была объявлена минута молчания.

"Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны, потому что война не обошла ни одну семью. Везде есть те, кто воевал или трудился в тылу. Забыть эти события невозможно, они должны оставаться для нынешних и будущих поколений серьезным уроком", - высказался глава региона, общаясь с журналистами после завершения церемонии.

Владимир Якушев убежден, что победа в Великой Отечественной войне убедительно доказала, что, когда возникает какая-либо угроза для нашего народа, он способен преодолеть любые трудности, подняться все как один и защитить Отечество.

"Но вспоминать о Родине нужно не только в тяжелую для нее годину, каждый должен думать о том, какое участие он принимает в развитии страны, мы должны стремиться стать лучше и делать много хороших и добрых дел, чтобы Россия становилась еще более современной и сильной. 9 Мая дает очень важный повод для гордости за Родину и ее великий народ, демонстрирующий, что единство — залог и основа победы", - резюмировал губернатор.

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08.05.2018 15:25 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:25 Екб


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Губернатор Тюменской области возложил цветы к Вечному огню
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