Активисты Екатеринбурга вызвались доставить ветеранов на Парад Победы

В Екатеринбурге вопрос с транспортом для ветеранов - участников Парада Победы 9 мая, решили волонтеры и активисты. Отвезти 31 ветерана на парад вызвались активисты молодежного движения "Май" и просто неравнодушные люди. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook депутат госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

"По ситуации с доставкой участников Парада Победы в Екатеринбурге получил много откликов от желающих помочь", - написал депутат.

По его словам, активисты на своих личных автомобилях доставят ветеранов на парад.

Отметим, что заместитель главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев назвал "неуместным" вопрос подвоза ветеранов силами горадминистрации. Однако ранее, пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов заявлял Накануне.RU, что в этом году никаких накладок с транспортом для ветеранов не будет.

Напомним, что в 2017 году власти не организовали транспорт для ветеранов. В результате, общественники сами обзвонили всех ветеранов, сформировали экипажи и отвезли ветеранов на парад.