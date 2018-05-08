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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
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08.05.2018
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Активисты Екатеринбурга вызвались доставить ветеранов на Парад Победы
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ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург (2017) | Фото: общественная организация &quot;МАЙ&quot;

В Екатеринбурге вопрос с транспортом для ветеранов - участников Парада Победы 9 мая, решили волонтеры и активисты. Отвезти 31 ветерана на парад вызвались активисты молодежного движения "Май" и просто неравнодушные люди. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook депутат госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.
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"По ситуации с доставкой участников Парада Победы в Екатеринбурге получил много откликов от желающих помочь", - написал депутат.

По его словам, активисты на своих личных автомобилях доставят ветеранов на парад.

Отметим, что заместитель главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Матвеев назвал "неуместным" вопрос подвоза ветеранов силами горадминистрации. Однако ранее, пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов заявлял Накануне.RU, что в этом году никаких накладок с транспортом для ветеранов не будет.

Напомним, что в 2017 году власти не организовали транспорт для ветеранов. В результате, общественники сами обзвонили всех ветеранов, сформировали экипажи и отвезли ветеранов на парад.

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08.05.2018 15:08 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:08 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.05.2018 15:49 Мск
Депутат Госдумы готов организовать транспортную доставку екатеринбургских ветеранов на мероприятия 9 мая








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Активисты Екатеринбурга вызвались доставить ветеранов на Парад Победы
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