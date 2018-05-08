В Челябинске объявлено предупреждение о возникновение неблагоприятных метеоусловий

В Челябинске объявлено предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловиий первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"8 - 9 мая 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.
Предупреждение о возникновении НМУ объявлено до 11 часов 9 мая.
Напомним, Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 2024 году обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске.