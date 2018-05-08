Алексей Беззуб может быть исключен из общественной палаты Екатеринбурга

Экс-глава службы квартальных Алексей Беззуб может быть исключён из Общественной палаты Екатеринбурга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своём Facebook сообщила коллега Беззуба Екатерина Петрова.

"15 мая на заседании Общественной палаты Екатеринбурга будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий", - пишет девушка.

Напомним, Беззуб обвинялся в том, что не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота.

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении мужчины. Алексею Беззубу назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.