Встреча в Даляне - подготовка к саммиту КНДР - США?

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын совершил уже второй визит в Китай. В конце марта он бронепоездом добрался до Пекина, на этот раз самолётом прибыл в Далянь - центр провинции Ляонин на Северо-Востоке Китая. В обоих случаях он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В обоих случаях до самого последнего момента не появлялось официальных подтверждений. Короткое сообщение информагентства "Синьхуа", сопровождавшееся двумя снимками, появилось вскоре после заявления МИД КНР, в котором утверждалось, что информации о составе северокорейской делегации пока нет.

Научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов рассказал Накануне.RU, что Центральное Телеграфное агентство Кореи в числе посетивших Далянь вместе с Ким Чен Ыном называет также его сестру Ким Ё Чжон и дипломата Ли Су Ёна - одного из ведущих северокорейских переговорщиков. Также присутствовали министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и Ким Ён Чхоль (вице-председатель ЦК ТПК).

"В КНДР с марта месяца набирает обороты кампания по укреплению китайско-северокорейской дружбы. В Пекин уже съездили и Сун Тао, и Ван И. Причем Ким Чен Ын охотно встречается с официальными лицами такого ранга. В иной ситуации разговор был бы с Ким Ён Намом или Ли Су Ёном. При этом, всего месяца три тому назад казалось, что китайско-северокорейские отношения находится на "нуле"." - отмечает эксперт.

Участие Ли Су Ёна и Ким Ё Чжон, по мнению Романа Лобова свидетельствует о том, что северокорейцы к чему-то готовятся. Речь, вероятно, идёт об ожиданиях, связанных с американо-северокорейским саммитом, учитывая, что его вероятность сейчас 60%.