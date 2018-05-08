"Эсеры" в Госдуме предлагают сделать премьер-министра РФ беспартийным

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Государственную думу законопроект, запрещающий председателю Правительства России состоять в в политических партиях.

По мнению авторов документа, предлагаемые меры направлены на оптимизацию законодательства в сфере государственного строительства и будут способствовать развитию демократии, политической конкуренции и многопартийности в стране.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") сомневается, что проект будет одобрен большинством парламентариев.

"Этот вопрос требует, прежде всего, широкого общественного обсуждения. Конечно, это можно сделать и в ходе обсуждения законопроекта, но все-таки предварительное обсуждение в обществе, среди экспертов, специалистов и так далее, наверное, было бы более чем правильным, нежели вытаскивать такой сюрприз из мешка - вносить проект и потом уже после этого рассчитывать на то, что он будет принят", - заявил РИА Новости депутат.

По словам Лысакова, в том, что глава кабинета министров является членом какой-либо партии, есть и недостатки, и преимущества.

"Есть свои плюсы и минусы, потому что, с одной стороны, руководители государства должны стоять над партиями, - считает парламентарий. - Такая точка зрения имеет право на существование: люди должны заниматься политической, экономической деятельностью и не зависеть от партийного влияния. С другой стороны, если руководитель исполнительной власти является лидером партии, то это дает ему определенные дополнительные рычаги в работе, определенную мотивацию, стимулы и так далее".

Напомним, что сегодня Госдума рассматривает кандидатуру члена партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ.