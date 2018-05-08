"Урал" может подписать лучшего бомбардира Футбольной национальной лиги

Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги, нападающий питерского "Динамо" Артем Кулишев интересен нескольким клубам РФПЛ.

Как утверждает "Спорт-Экспресс", уже в ближайшее трансферное окно забивной форвард почти наверняка сменит команду и проведет следующий сезон в Премьер-лиге. По информации издания, на игрока претендуют екатеринбургский "Урал" и "Оренбург".

За тур до окончания чемпионата ФНЛ на счету Кулишева 16 голов и семь голевых передач.

Как сообщало Накануне.RU, в воскресенье на "Екатеринбург Арене" прошел последний тестовый матч в преддверии ЧМ-2018. "Урал" дома уступил пермскому "Амкару".