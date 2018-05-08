Кравчук, Кучма и Ющенко тоже захотели "независимую украинскую церковь"

Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали действующего президента Петра Порошенко в его стремлении получить "автокефальную украинскую церковь" и написали соответствующее обращение к народу. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Киеве.

По их мнению, это укрепит "независимость Украины, духовное и национальное единство", а также станет "духовной крепостью" в борьбе против России. Они выразили полную поддержку Порошенко в этом вопросе.

УПЦ считает эти действия "превышением власти и вмешательством в церковные дела". Эти попытки публично отверг митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Порошенко. Позже он заявил, что там уже начали процедуру предоставления автокефалии, полностью исказив смысл ответа Константинополя. Эксперты усматривают в околоцерковных спекуляциях Порошенко попытки поднять свой рейтинг.