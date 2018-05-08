Полузащитник Виктор Файзулин покидает ФК "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзуллин покидает футбольный клуб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК.

"Полузащитник сине-бело-голубых проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона, а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Файзулин в составе "Зенита", к которому он присоединился в ноябре 2007 года, провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

Футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

Последний раз Файзулин участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года. Причиной стали травмы игрока.