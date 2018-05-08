В Тюмени бухгалтер украла у "Нефтегазизыскания" 6,8 миллиона

Бывшего главбуха компании "Нефтегазизыскания" судят за присвоение 7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в январе-мае 2017 г. бухгалтер перевела с расчетного счета компании на свой 6 млн 800 тыс. руб. Она признала вину полностью. Заявлен иск о компенсации ущерба.

Дело рассмотрит Ленинский райсуд Тюмени.