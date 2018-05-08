Минобрнауки не планирует вводить обязательный ЕГЭ по географии

Министерство образования и науки не будет делать экзамен по географии для 11-классников обязательным.

Никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки на рассмотрении сейчас находится проект концепции развития географического образования, подготовленный Российским географическим обществом (РГО). Его планируют утвердить на заседании 22 мая.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники будут должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.