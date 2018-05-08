Депутаты Госдумы утвердили Медведева в должности председателя правительства

Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили в должности председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. "За" проголосовали 374 депутата, передает корреспондент Накануне.RU.

Представил парламентариям кандидата в премьеры президент Владимир Путин.

Против кандидата проголосовали 56 народных избранников - коммунисты, а также большинство членов "Справедливой России".

Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за оказанное доверие и поддержку, отметив, что новое правительство сможет решить задачи, поставленные президентом РФ. Также он пообещал, что кабмин будет работать с каждым депутатом, независимо от критики.

Дмитрий Медведев возглавлял страну в 2008-2012 гг., с 2012 г. по 2018 г. работал в должности премьера.