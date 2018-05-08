Приговор экс-гендиректора СЛО "Россия" признан законным

Приговор экс-гендиректору СЛО "Россия" Ярославу Одинцеву, осужденному условно за злоупотребление должностными полномочиями, признан законным. Соответствующее решение принято в Мосгорсуде, передает "Интерфакс"

"Апелляционным определением приговор Тверского суда Москвы от 11 декабря 2017 года оставлен без изменений, апелляционные жалобы и представление прокуратуры, поданные на приговор, - без удовлетворения", - сообщили в Мосгорсуде.

Сам Одинцев приговор не обжаловал, уточнили в суде. Апелляции были поданы со стороны адвокатов троих фигурантов дела.

Как сообщало Накануне.RU, 11 декабря 2017 г. Одинцев был признан виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.