В Кургане перевозчики поднимают цены на билеты в общественном транспорте

В автобусах Кургана повышается стоимость проезда, об этом сообщает сайт "Транспортного управления".

С 10 мая стоимость проезда на маршрутах №37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 составит 24 рубля.

Также 24 рубля будет стоить проезд с 15 мая на маршрутах №304 и 327.

Такая информация вызвала резко негативные комментарии пользователей в социальных сетях.

"А они не думают, что зарплата не повышается? Мне для того, чтобы съездить на работу и потом вернуться домой в день нужно 50 рублей, если точно, то 48, но округлим. Я живу в Энергетиках, езжу я в центр. В месяц только на проезд я буду теперь тратить 1000 рублей. Это вообще уму не постижимо", - пишет пользователь под ником Елена Гром.

Тут же появляется комментарий водителя Сергея Нечаева, который говорит, что в месяц на бензин тратит около 4 тыс. рублей.

Как сообщил Накануне.RU один из курганских перевозчиков, пожелавший остаться неизвестным, цены на проезд в "маршрутках" напрямую связаны со стоимостью топлива: газа и бензина.

"Если топливо дорожает, а сейчас рост очень стремительный, мы не можем работать себе в убыток и, естественно, вынуждены повышать стоимость проезда", - рассказал собеседник.