"Справедливая Россия" будет голосовать против Медведева

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что большинство членов фракции в Госдуме будут голосовать против назначения Дмитрия Медведева на пост председателя Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU. Некоторым "эсерам" партия дала возможность голосовать свободно, сказал он журналистам после встречи с Медведевым.

По словам Сергея Миронова, Правительство РФ под руководством Медведева, "не справится с теми задачами, которые ставит президент".

Миронов отметил, что не все члены фракции против кандидата. "Вы сегодня в ходе голосования это увидите, это осознанная, нормальная демократичная и товарищеская позиция",- сказал он.

Также депутаты "СР" поддержали ряд кандидатур на должности заместителей премьера, сказал Миронов. Нет возражений против назначения Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева.

Как сообщало Накануне.RU, КПРФ также заявила, что не будет голосовать за Медведева. В поддержку кандидата, выдвинутого Владимиром Путиным, выступили "Единая Россия" и ЛДПР.

Напомним, депутаты проголосуют за кандидата в премьеры сегодня.